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Дальнее зарубежье 03.09.2017 13:28

В МАГАТЭ сожалеют в связи с проведением ядерного испытания в КНДР

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано в воскресенье выразил сожаление в связи с проведением очередного испытания ядерного оружия в КНДР.

"Сегодняшнее ядерное испытание в КНДР вызывает очень большое сожаление. Оно свидетельствует о полном игнорировании многократных призывов мирового сообщества (прекратить испытывать ядерное оружие в КНДР)", - говорится в его заявлении.

Ю.Амано напомнил, что СБ ООН призывал Пхеньян прекратить подобные испытания. "Я вновь решительно призывают КНДР в полной мере выполнять резолюции СБ ООН и МАГАТЭ", - добавил он.

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Тэги: КНДР, МАГАТЭ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]