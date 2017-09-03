Во Франкфурте эвакуируют десятки тысяч жителей в связи с обнаружением бомбы времен войны

Власти германского города Франуфурта проводят в воскресенье эвакуацию около 70 тыс. жителей в связи с обнаружением неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщают европейские СМИ.

Об этой операции население предупредили за несколько дней. Первыми еще в субботу эвакуировали людей из двух больниц и роддома.

Эвакуация проводится на время работы саперов. Им предстоит обезвредить очень мощную британскую бомбу, обнаруженную в начале недели во время строительных работ. Один только вес ее заряда - около 1,5 тонн.