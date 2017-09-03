В южнокорейской армии предупреждают о готовности ответить на северокорейское ядерное испытание

В южнокорейском военном командовании предупредили в воскресенье, что готовы принять ответные меры после проведение в КНДР испытания водородной бомбы.
По сообщению сеульских СМИ, в генштабе Южной Кореи подчеркнули, что армия страны, равно как и вооруженные силы США, "обладают необходимыми возможностями" для ответных действий и находятся в тесной координации.
В итоге, союзники "не на словах, а на деле продемонстрируют мощную реакцию", - отметили в командовании.
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