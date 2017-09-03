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Дальнее зарубежье 03.09.2017 15:01

В южнокорейской армии предупреждают о готовности ответить на северокорейское ядерное испытание

В южнокорейском военном командовании предупредили в воскресенье, что готовы принять ответные меры после проведение в КНДР испытания водородной бомбы.

По сообщению сеульских СМИ, в генштабе Южной Кореи подчеркнули, что армия страны, равно как и вооруженные силы США, "обладают необходимыми возможностями" для ответных действий и находятся в тесной координации.

В итоге, союзники "не на словах, а на деле продемонстрируют мощную реакцию", - отметили в командовании.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВОЕННЫЕ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]