Граждане Узбекистана получат со вторника право приобретать валюту по рыночному курсу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", сообщается в воскресенье на сайте главы государства.

Согласно принятому документу, с 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана смогут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.

С 5 сентября юридические лица Узбекистана смогут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера).

Указом установлено, что при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте используются исключительно рыночные механизмы.

Индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, занимающихся импортом потребительских товаров, разрешено приобретать, в порядке, установленном для физических лиц, инвалюты через банковские счета.

При этом полностью отменяется требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте экспортеров, независимо от их формы собственности.

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также фермерские хозяйства, имеющие доходы в инвалюте, могут снимать наличную инвалюту со своих банковских счетов.

Указом установлено, что на территории Узбекистана запрещено осуществление платежей в инвалюте за товары, работы и услуги, за исключением платежей посредством международных пластиковых карт в соответствии с международной практикой. Цены и тарифы на товары, работы и услуги, а также минимальные требования к уставным капиталам обществ отныне определяются только в национальной валюте.

В настоящее время в Узбекистане действует несколько курсов обмена иностранной валюты. Официальный курс ЦБ составляет 4210,35 сума за доллар. Существует также и биржевой клиринговый курс доллара, который составляет порядка 9 тыс. сумов за доллар. Им пользуются импортеры товаров. Курс на "черном" рынке, где покупают валюту население и частные предприниматели, держится в интервале 7,6-7,8 тыс. сумов.