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Дальнее зарубежье 03.09.2017 13:47

Генсек НАТО осудил испытание Северной Кореей водородной бомбы

Испытание Пхеньяном водородной бомбы - это еще одно вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321 СБ ООН, принятую в ноябре 2016 года, заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я решительно осуждаю проведение сегодня Северной Кореей шестого ядерного испытания", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном штаб-квартирой организации в Брюсселе.

"НАТО обеспокоена дестабилизирующей моделью поведения Пхеньяна, представляющей собой угрозу региональной и международной безопасности", - подчеркнул Й.Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, северокорейский режим должен "незамедлительно прекратить всю нынешнюю ядерную и баллистическую ракетную деятельность в полной, поддающейся проверке и необратимой форме и вновь начать диалог с международным сообществом".

"Я настоятельно призываю Северную Корею соблюдать свои международные обязательства и отказаться от всех угроз и действий, которые способствуют напряженности и подрывают безопасность", - заявил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, КНДР, БОМБА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]