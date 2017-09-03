Трамп и Абэ обсудили северокорейскую проблему - СМИ

Премьер Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону проблему КНДР, сообщает в воскресенье телеканал Эн-Эйч-Кей.

Согласно его данным, разговор продлился около 20 минут. Стороны согласились работать с Южной Корее над усилением давление на Северную Корею, объявившую об успешном испытании водородной бомбы.

Японский телеканал подчеркивает, что С.Абэ выразил намерение "спокойно проанализировать поступающую информацию, обсудить возможные дальнейшие действия с другими странами и принять меры для защиты людей и собственности".