Путин прибыл на саммит БРИКС в китайский Сямэнь

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Сямэнь для участия в саммите БРИКС.

Рабочая программа главы российского государства начнется в воскресенье с двусторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

В понедельник В.Путин примет участие в мероприятиях саммита - встрече лидеров БРИКС, церемонии открытия выставки Фестиваля культуры стран БРИКС и во встрече лидеров БРИКС с членами Делового совета объединения, а также проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Джейкобом Зумой.

Кроме того, у В.Путина запланированы встречи с приглашенными на саммит президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси и премьером Таиланда Праютом Чан-Очой.

Во вторник российский президент примет участие во встрече лидеров стран БРИКС с лидерами приглашенных государств, а также встретится с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

По окончании мероприятий саммита В.Путин проведет пресс-конференцию для российских журналистов.