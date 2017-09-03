Валютные резервы Азербайджана за 7 месяцев увеличились на $3,6 млрд

Валютные резервы Азербайджана в январе-июле 2017 года увеличились на $3,6 млрд, заявил президент АР Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.
«За семь месяцев валютные резервы Азербайджана увеличились на $3,6 млрд», - сказал И.Алиев на прошедшем в воскресенье в Лянкяране под его председательством республиканском совещании по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых.
На 1 января 2017 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли $37,6 млрд. Таким образом, на 1 августа резервы составляют $41,2 млрд.
Президент подчеркнул, что за последние годы в Азербайджане предпринимателям было выдано льготных кредитов на 2 млрд. манатов.
«Уровень бедности в республике сократился до 5%. Открылись 1,6 млн новых рабочих мест, что позволило значительно сократить миграцию сельского населения в города», - сказал И.Алиев.
По словам главы государства, уровень газификации в Азербайджане достиг 93%.
Р.Бабаев
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 117 раз - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности подразделений Национальной армии в прифронтовой зоне
Баку обвинил армянские спецслужбы в распространении дезинформации об Азербайджанской армии
Усилившийся ветер мешает тушению лесного пожара на северо-западе Азербайджана – Министерство экологии
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 15 человек - МВД
Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Сеул начинает понимать, что политика умиротворения в отношении КНДР не работает - Трамп
КНДР должна немедленно отказаться от программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет - Могерини
Полиция заявляет, что общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве не нарушается
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»