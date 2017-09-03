Валютные резервы Азербайджана за 7 месяцев увеличились на $3,6 млрд

Валютные резервы Азербайджана в январе-июле 2017 года увеличились на $3,6 млрд, заявил президент АР Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.

«За семь месяцев валютные резервы Азербайджана увеличились на $3,6 млрд», - сказал И.Алиев на прошедшем в воскресенье в Лянкяране под его председательством республиканском совещании по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых.

На 1 января 2017 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли $37,6 млрд. Таким образом, на 1 августа резервы составляют $41,2 млрд.

Президент подчеркнул, что за последние годы в Азербайджане предпринимателям было выдано льготных кредитов на 2 млрд. манатов.

«Уровень бедности в республике сократился до 5%. Открылись 1,6 млн новых рабочих мест, что позволило значительно сократить миграцию сельского населения в города», - сказал И.Алиев.

По словам главы государства, уровень газификации в Азербайджане достиг 93%.

Р.Бабаев