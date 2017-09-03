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АПК 03.09.2017 15:18

Для полного импортозамещения Азербайджану ежегодно нужно дополнительно 27 тыс. тонн цитрусовых – президент Алиев

Для импортозамещения Азербайджану дополнительно в год нужно 27 тыс. тонн цитрусовых, заявил президент АР Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для полного импортозамещения Азербайджану ежегодно нужно дополнительно собирать 27 тыс. тонн цитрусовых», - сказал И.Алиев на прошедшем в воскресенье в Лянкяране под его председательством республиканском совещании по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых.

По его словам, сегодня в стране наблюдается рост урожайности цитрусовых.

«В настоящее время новые сады цитрусовых закладываются на общей площади в 2,5 га», - сказал глава государства.

И.Алиев также отметил развитие рисоводства в Азербайджане.

«Сегодня рисоводство развивается быстрыми темпами в 12 районах, и за счет государственной поддержки интерес фермеров к этой сфере растет. В прошлом году посевные риса составили 2,5 тыс. га, а в этом году 5 тыс. га, что еще раз подтверждает это», - подчеркнул президент.

Он также отметил положительные тенденции в развитии чаеводства в стране.

«Сегодня чайные плантации закладываются на площади 1 тыс. га, увеличение этих показателей является важной целью», - сказал И.Алиев.

Президент отметил важность импортозамещения указанных сельскохозяйственных дисциплин.

«Ежегодно в страну импортируется чая на $45 млн, риса на $37 млн и цитрусовых на $17 млн», - подчеркнул глава государства.

И.Алиев отметил необходимость реализации мероприятий с целью обеспечения собственными силами населения страны сельскохозяйственной продукцией.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, АПК


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