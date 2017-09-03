КНДР должна немедленно отказаться от программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет - Могерини

Очередное ядерное испытание Северной Кореи - это новое прямое и неприемлемое нарушение международных обязательств КНДР не производить и не испытывать ядерное оружие, как это определено многочисленными резолюциями СБ ООН, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Послание Европейского союза ясное: КНДР должна безотлагательно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет и незамедлительно прекратить все связанные с этим мероприятия", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

По словам Ф.Могерини, действия КНДР являются "серьезной провокацией, представляющей серьезную угрозу для региональной и международной безопасности и проблему для глобального режима нераспространения".

В своем заявлении высокий представитель ЕС по международным делам сообщает, что в течение дня намерена поддерживать связь с международными партнерами.

Она также планирует встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Ласиной Зербои генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано.

"И я внесла вопрос о КНДР в повестку дня неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллине на следующей неделе. Крайне важно, чтобы мы в Европейском союзе и всем международном сообществе продолжали подходить к этому единым и скоординированным образом", - отметила Ф.Могерини.

Она выразила надежду, что СБ ООН рассмотрит этот вопрос и займет твердую и эффективную позицию. "Европейский союз, как всегда, будет тесно координировать свои действия с его решениями", - пообещала глава европейской дипломатии.

По ее мнению, КНДР должна приступить к заслуживающему доверия и содержательному диалогу, направленному на достижение полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова и на полное осуществление всех соответствующих резолюций СБ ООН.

"ЕС готов поддержать такой процесс при консультациях с ключевыми партнерами. Денуклеаризация Корейского полуострова может быть достигнута только мирными средствами, в интересах всех корейцев, всех жителей региона и всего мира", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.