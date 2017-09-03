Трамп назвал КНДР опасной для США страной

Северная Корея провела крупное испытание ядерного оружия и остается враждебной и опасной для Вашингтона страной, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"КНДР провела крупное ядерное испытания. Их слова и действия по-прежнему являются враждебными и опасными для США", - написал он в "Твиттере".

Ранее в воскресенье КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.