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Дальнее зарубежье 03.09.2017 17:04

Сеул начинает понимать, что политика умиротворения в отношении КНДР не работает - Трамп

Власти Южной Кореи постепенно приходят к осознанию ошибочности политики умиротворения в отношении КНДР, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Южная Корея обнаруживает, как я им и говорил, что их разговоры об умиротворении КНДР не сработают", - написал он в "Твиттере", комментируя сообщения о проведении в Северной Корее испытания водородной бомбы.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин ранее выражал более мягкую, нежели другие политики в его стране, позицию по КНДР. Он выступал за попытки нормализовать отношения, не прибегая к жестким методам.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]