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СНГ 03.09.2017 16:15

Полиция заявляет, что общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве не нарушается

Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на Большой Никитской улице в центре Москвы, где проходит акция протеста против ситуации с мусульманами в Мьянме.

"В настоящее время нарушений общественного порядка на улице Большая Никитская не зафиксировано. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

Акция у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице стихийная, она не была согласована московскими властями.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители протестующих заявили, что на сегодняшний день сделано всё возможное, чтобы власти Мьянмы к ним прислушались, они призывали собравшихся расходиться.

В данный момент движение транспорта по Большой Никитской улице восстановлено. Полицейские вывели протестующих на тротуары за ранее установленные ограждения.

В Мьянме в последнее время разгорается конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.

Москва призывает стороны конфликта в Мьянме к поиску мирного его разрешения. "Внимательно следим за положением в Ракхайнской национальной области (РМО) Мьянмы. Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны", - говорится, в частности, в комментарии МИД РФ, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, АКЦИЯ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]