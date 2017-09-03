Полиция заявляет, что общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве не нарушается

Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на Большой Никитской улице в центре Москвы, где проходит акция протеста против ситуации с мусульманами в Мьянме.
"В настоящее время нарушений общественного порядка на улице Большая Никитская не зафиксировано. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.
Акция у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице стихийная, она не была согласована московскими властями.
Как передает корреспондент "Интерфакса", представители протестующих заявили, что на сегодняшний день сделано всё возможное, чтобы власти Мьянмы к ним прислушались, они призывали собравшихся расходиться.
В данный момент движение транспорта по Большой Никитской улице восстановлено. Полицейские вывели протестующих на тротуары за ранее установленные ограждения.
В Мьянме в последнее время разгорается конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.
Москва призывает стороны конфликта в Мьянме к поиску мирного его разрешения. "Внимательно следим за положением в Ракхайнской национальной области (РМО) Мьянмы. Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны", - говорится, в частности, в комментарии МИД РФ, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.
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