Президент Алиев считает важным наращивание экспорта переработанного азербайджанского чая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным наращивание экспорта переработанного азербайджанского чая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы должны перерабатывать выращиваемый в Азербайджане чай и экспортировать его за рубеж, что позволит нам предотвратить отток валюты из страны», - заявил И.Алиев на прошедшем в воскресенье в Лянкяране под его председательством республиканском совещании по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых.

По его словам, в 2016 году в Азербайджан было импортировано 12,6 т чая, что обошлось государству в $45 млн.

«Одновременно мы экспортировали в прошлом году 1,1 т чая, в результате чего в страну поступило $6,1 млн», - сказал президент, отметив наличие отрицательного баланса.

И.Алиев подчеркнул также необходимость создания крупных хозяйств по чаеводству и саженцам, а также Ассоциации производителей и экспортеров чая.

Р.Бабаев