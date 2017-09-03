Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Италии - очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.
Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 12-е место.
Очередная победа Л.Хэмилтона позволила ему выйти на первое место в личном зачете. Он опередил С.Феттеля, который, таким образом, опустился на вторую строчку.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 117 раз - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности подразделений Национальной армии в прифронтовой зоне
Баку обвинил армянские спецслужбы в распространении дезинформации об Азербайджанской армии
Роснефть и китайская CEFC договорились и стратегическом сотрудничестве в Сибири и поставках нефти
Президент Алиев считает важным наращивание экспорта переработанного азербайджанского чая
Для полного импортозамещения Азербайджану ежегодно нужно дополнительно 27 тыс. тонн цитрусовых – президент Алиев
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Мощность проведенного КНДР ядерного взрыва составляла не больше 80 килотонн, полагают южнокорейские эксперты
В Грузии открылись многонациональные учения "Agile Spirit 2017"
Трамп собирает заседание Совета национальной безопасности для обсуждения темы КНДР
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»