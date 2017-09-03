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Спорт 03.09.2017 18:00

Хэмилтон выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" и возглавил чемпионат

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Италии - очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 12-е место.

Очередная победа Л.Хэмилтона позволила ему выйти на первое место в личном зачете. Он опередил С.Феттеля, который, таким образом, опустился на вторую строчку.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АВТОСПОРТ, ГОНКА, РЕЗУЛЬТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]