Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Италии - очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 12-е место.

Очередная победа Л.Хэмилтона позволила ему выйти на первое место в личном зачете. Он опередил С.Феттеля, который, таким образом, опустился на вторую строчку.