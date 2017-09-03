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Дальнее зарубежье 03.09.2017 18:28

Трамп собирает заседание Совета национальной безопасности для обсуждения темы КНДР

Президент США Дональд Трамп в воскресенье проведет заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить вопрос о КНДР, сообщают западные СМИ.

Ранее в воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]