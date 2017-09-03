Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье по окончании беседы в узком составе осмотрели выставку китайских народных промыслов.

Главы государств также обменялись подарками.

Председатель КНР преподнес российскому лидеру скульптуру, запечатлевшую китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы, на котором написано пожелание процветания.

В.Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.

После краткой паузы для осмотра выставки лидеры продолжили обмен мнениями по ключевым двусторонним и мировым проблемам в формате рабочего обеда.