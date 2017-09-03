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СНГ 03.09.2017 10:31

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье по окончании беседы в узком составе осмотрели выставку китайских народных промыслов.

Главы государств также обменялись подарками.

Председатель КНР преподнес российскому лидеру скульптуру, запечатлевшую китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы, на котором написано пожелание процветания.

В.Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.

После краткой паузы для осмотра выставки лидеры продолжили обмен мнениями по ключевым двусторонним и мировым проблемам в формате рабочего обеда.

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Тэги: РОССИЯ, КНР, ЛИДЕРЫ, ПОДАРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]