Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в воскресенье принял участие в торжественной церемонии открытия учений "Agile Spirit 2017" , которая состоялась на территории полигона Орфоло.

Учения будут проходить на территории полигона Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети) и завершатся 11 сентября, сообщили журналистам в министерстве обороны Грузии.

Участие в учениях примут более 1500 военнослужащих Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Грузию на участие в учениях "Agile Spirit 2017" прибыла американская военная техника, включая танки "Абрамс".

На этой неделе министр обороны Грузии Леван Изория на встрече с военными атташе стран, которые принимают участие в учениях, заявил, что "целью учений является сближение со стандартами НАТО, углубление взаимосовместимости со странами-партнерами, а также обеспечение стабильности и безопасности в регионе".