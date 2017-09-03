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Регион 03.09.2017 18:59

В Грузии открылись многонациональные учения "Agile Spirit 2017"

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в воскресенье принял участие в торжественной церемонии открытия учений "Agile Spirit 2017" , которая состоялась на территории полигона Орфоло.

Учения будут проходить на территории полигона Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети) и завершатся 11 сентября, сообщили журналистам в министерстве обороны Грузии.

Участие в учениях примут более 1500 военнослужащих Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и Азербайджана.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Грузию на участие в учениях "Agile Spirit 2017" прибыла американская военная техника, включая танки "Абрамс".

На этой неделе министр обороны Грузии Леван Изория на встрече с военными атташе стран, которые принимают участие в учениях, заявил, что "целью учений является сближение со стандартами НАТО, углубление взаимосовместимости со странами-партнерами, а также обеспечение стабильности и безопасности в регионе".

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Тэги: ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]