Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 30° 6 Сен 21° 32° 7 Сен 23° 32°

ТЭК 03.09.2017 20:02

Роснефть и китайская CEFC договорились и стратегическом сотрудничестве в Сибири и поставках нефти

ПАО "НК "Роснефть" и китайская энергетическая компания "Хуасинь" China Energy Company Limited (CEFC) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти, говорится в сообщении российской компании.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает реализацию совместных проектов в области разведки и добычи в Западной и Восточной Сибири и "является свидетельством интегрального подхода китайской корпорации к сотрудничеству с "Роснефтью", поясняет НК.

Документ также предусматривает взаимодействие компаний в таких областях как нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами.

Заключение контракта на поставку российской нефти приведет к увеличению прямых поставок нефти на стратегический рынок КНР, что обеспечит наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти компании, рассчитывает "Роснефть".

Соглашения вступят в силу после получения необходимых корпоративных одобрений ПАО "НК "Роснефть".

В июле "Роснефть" и CEFC уже подписывали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон в таких областях как разведка и добыча, нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами, розничные продажи и финансовые услуги.

Стороны договорились рассмотреть возможность создания на территории РФ вертикально-интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также совместного инвестиционного фонда.

Подписанное соглашение также предусматривает для китайской корпорации опцию по приобретению доли в розничном бизнесе "Роснефти". В рамках новой стратегии развития "Роснефть" планирует, в том числе, перейти к холдинговой структуре управления с проработкой пилотного проекта в розничном сегменте.

В августе ряд СМИ сообщили, что CEFC обсуждает возможность покупки доли в "Роснефти".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, РОСНЕФТЬ, CEFC


Похожие новости


Президент Венесуэлы вернул дель Пино на пост министра нефти для привлечения средств из РФ и КНР Китайский индустриальный парк может появиться в Подмосковье Документ о допуске на рынок Китая всех зерновых культур из РФ в финальной стадии согласования - Путин ГПБ и китайская China Chengtong Group создадут совместный инвестфонд объемом до $1 млрд Стратегическое партнерство Китая и России укрепляет стабильность в мире - Си Цзиньпин Газпром начнет поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с 20 декабря 2019г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]