Роснефть и китайская CEFC договорились и стратегическом сотрудничестве в Сибири и поставках нефти

ПАО "НК "Роснефть" и китайская энергетическая компания "Хуасинь" China Energy Company Limited (CEFC) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти, говорится в сообщении российской компании.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает реализацию совместных проектов в области разведки и добычи в Западной и Восточной Сибири и "является свидетельством интегрального подхода китайской корпорации к сотрудничеству с "Роснефтью", поясняет НК.

Документ также предусматривает взаимодействие компаний в таких областях как нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами.

Заключение контракта на поставку российской нефти приведет к увеличению прямых поставок нефти на стратегический рынок КНР, что обеспечит наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти компании, рассчитывает "Роснефть".

Соглашения вступят в силу после получения необходимых корпоративных одобрений ПАО "НК "Роснефть".

В июле "Роснефть" и CEFC уже подписывали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон в таких областях как разведка и добыча, нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами, розничные продажи и финансовые услуги.

Стороны договорились рассмотреть возможность создания на территории РФ вертикально-интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также совместного инвестиционного фонда.

Подписанное соглашение также предусматривает для китайской корпорации опцию по приобретению доли в розничном бизнесе "Роснефти". В рамках новой стратегии развития "Роснефть" планирует, в том числе, перейти к холдинговой структуре управления с проработкой пилотного проекта в розничном сегменте.

В августе ряд СМИ сообщили, что CEFC обсуждает возможность покупки доли в "Роснефти".