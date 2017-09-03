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Регион 03.09.2017 23:49

В Тбилиси заявили, что Армения отказалась от участия в учениях НАТО в Грузии

Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях "Agile Spirit 2017" в рамках сотрудничества Грузия-НАТО, сообщил армянским СМИ ответственный по связям с общественностью Минобороны Грузии Гиоргий Каджарава.

"Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях "Agile Spirit 2017" в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия", - цитируют армянские СМИ Г.Каджараву.

В Минобороны Армении "Интерфаксу" отказались прокомментировать ситуацию.

Учения организованы совместно с корпусом морской пехоты США, проходят на территории полигона Орфоло и в бронетанковом центре в грузинском регионе Самцхе-Джавахети. В ходе учений будут отрабатываться действия по обеспечению стабильности, навыки проведения наступательных и оборонительных операций.

В учениях принимают участие военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины.

В августе Армения принимала участие в Грузии в многонациональных военных учениях НАТО "Достойный партнер 2017".

Ранее в интервью армянской службе радиостанции "Свобода" посол США в Армении Ричард Милс отметил, что участие Армении в учениях НАТО в Грузии является примером балансирования своих интересов.

"Армения должна гордиться, что была единственным членом ОДКБ, принявшим участие в учениях, и внесла очень важный вклад, обеспечив медицинскую службу. Это помогло вооруженным силам Армении, этим учениям и обеспечению безопасности в Европе", - сказал посол США в Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]