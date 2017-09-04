В бельгийской столице отметили 75-летие массовой нацистской облавы на евреев в Брюсселе

В воскресенье в Брюсселе в историческом квартале Маролль состоялась церемония открытия площади имени молодого немецкого участника Сопротивления против гитлеровского режима, эмигрировавшего в Бельгию, Гершеля Гринспана, передает корреспондент "Интерфакса".

Это стало центральным мероприятием памятных торжеств в воскресенье, отметивших 75-летие облавы 3 сентября 1942 года в этом квартале евреев-иностранцев, укрывавшихся в Бельгии от нацистского режима Германии.

Были арестованы, посажены в грузовики и депортированы 718 человек. По данным историков Холокоста, в тот день вечером немецкие военные полностью блокировали квартал. Был обыскан каждый дом. Хватали и увозили всех, кто не успел убежать или хорошо спрятаться, будь то взрослые или дети.

Их доставили в казарму во фламандском городе Мехелене, ставшем последним этапом пленников перед лагерем смерти в Освенциме.

В воскресенье СМИ отметили, что тогдашние власти Брюсселя отказали оккупантам в участии столичной полиции в облаве на евреев, тогда как полиция Антверпена провела аналогичную облаву совместно с гитлеровцами.