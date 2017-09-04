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04.09.2017 08:06

Выпавший в Бельгии из вертолета пилот, возможно, покончил жизнь самоубийством - ТВ

В связи с воскресным инцидентом в Бельгии, когда из военного вертолета во время полета выпал пилот, версия самоубийства рассматривается как приоритетная, сообщил телеканал RTL.

"Возможность самоубийства - первоочередная", - отметила телекомпания.

Как сообщалось, один из пилотов бельгийского армейского вертолета Agusta A-109, возвращавшегося с демонстрационных полетов десантирования парашютистов на "дне открытых дверей" в военном гарнизоне под Льежем, выпал во время полета.

Был предпринят его поиск, в котором задействовали значительные силы полиции, полицейский вертолет, водолазов-спасателей. Но густая лесистая местность близ реки Маас в районе Тианжа затруднят поисковую операцию, и к вечеру воскресенья предпринятые усилия результата не принесли.

RTL, ссылаясь на свои источники, отметил, что пилот был опытным авиатором. Он якобы тяжело переживал свое расставание с женой. У него осталась маленькая дочь.

Сбросив парашютистов и находясь в машине только со вторым пилотом, он передал ему управление и выбросился из вертолета на высоте примерно 1 тыс. м.

Прокуратура Льежа ведет расследование инцидента.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ПИЛОТ, САМОУБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]