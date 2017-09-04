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Дальнее зарубежье 04.09.2017 08:59

СБ ООН в понедельник обсудит проблему КНДР

Члены СБ ООН в понедельник проведут заседание для обсуждения северокорейской проблемы, объявили в американском постпредстве.

"Постпред США Никки Хэйли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи попросили провести заседание СБ ООН в связи с очередным ядерным испытанием в КНДР", - говорится в коммюнике постпредства.

Планируется, что заседание начнется в 17:00 мск.

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Тэги: ООН, КНДР, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]