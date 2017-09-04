СБ ООН в понедельник обсудит проблему КНДР

Члены СБ ООН в понедельник проведут заседание для обсуждения северокорейской проблемы, объявили в американском постпредстве.
"Постпред США Никки Хэйли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи попросили провести заседание СБ ООН в связи с очередным ядерным испытанием в КНДР", - говорится в коммюнике постпредства.
Планируется, что заседание начнется в 17:00 мск.
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