Американские военные готовы мощно отреагировать в случае любой угрозы со стороны КНДР, заявил в субботу глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Любая угроза в адрес США или ее территорий, включая Гуам, или в адрес наших союзников, приведет к массированному военному ответу с нашей стороны. Это буде эффективный и действенный ответ", - сказал он журналистам.
Дж.Мэттис отметил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с имеющимися у его страны вариантами военного воздействия на Северную Корею.
"В нашем распоряжении есть много военных вариантов, и президент попросил ознакомить его с каждым из них", - сказал министр обороны США.
По словам Дж.Мэттиса, "мы не стремимся к тотальному уничтожению КНДР, но, как я говорил, в нашем распоряжении много вариантов, в принципе позволяющих сделать это".
Ранее в воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Д.Трамп резко раскритиковал Пхеньян и провел заседание совета национальной безопасности США для обсуждения сложившейся на Корейском полуострове ситуации. В понедельник эту тему обсудят и в СБ ООН.
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