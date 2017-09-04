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Дальнее зарубежье 04.09.2017 09:17

США готовы дать "массированный военный ответ" в случае угрозы со стороны КНДР - глава Пентагона

Американские военные готовы мощно отреагировать в случае любой угрозы со стороны КНДР, заявил в субботу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Любая угроза в адрес США или ее территорий, включая Гуам, или в адрес наших союзников, приведет к массированному военному ответу с нашей стороны. Это буде эффективный и действенный ответ", - сказал он журналистам.

Дж.Мэттис отметил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с имеющимися у его страны вариантами военного воздействия на Северную Корею.

"В нашем распоряжении есть много военных вариантов, и президент попросил ознакомить его с каждым из них", - сказал министр обороны США.

По словам Дж.Мэттиса, "мы не стремимся к тотальному уничтожению КНДР, но, как я говорил, в нашем распоряжении много вариантов, в принципе позволяющих сделать это".

Ранее в воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Д.Трамп резко раскритиковал Пхеньян и провел заседание совета национальной безопасности США для обсуждения сложившейся на Корейском полуострове ситуации. В понедельник эту тему обсудят и в СБ ООН.

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Тэги: США, КНДР, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]