В китайском Сямэне открылся IX саммит БРИКС

Лидеры стран-членов БРИКС собрались на IX саммите в китайском городе Сямэнь.

Приветствовал лидеров Бразилии, России, Индии и ЮАР председатель КНР Си Цзиньпин, после чего состоялась традиционная церемония фотографирования.

Затем участники саммита приступили к работе. Сначала главы государств побеседуют в узком составе, после чего к ним присоединятся члены делегаций.

По завершению рабочих заседаний лидеры посетят церемонию открытия выставки Фестиваля культур стран БРИКС, а затем встретятся с членами Делового совета объединения.

Вечером в честь приехавших на саммит гостей пройдёт торжественный приём от имени Си Цзиньпина.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сямэнь накануне

В воскресенье у него уже состоялись переговоры с председателя КНР Си Цзиньпином. На встрече лидеры России и Китая, помимо двусторонних вопросов, обсудили и обострившуюся ситуацию на Корейском полуострове.

Ещё перед началом саммита БРИКС помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что ситуация вокруг КНДР станет одной из основных тем саммита. Очевидно, что после испытания Пхеньяном водородной бомбы, актуальность этой проблематики на встрече лидеров БРИКС повысилась, сказал он.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, В.Путин и Си Цзиньпин "выразили глубокую озабоченность в связи с этой ситуацией". "Они отметили важность недопущения хаоса на корейском полуострове, важность проявления всеми сторонами сдержанности и ориентированности на поиски решения только политико-дипломатическими средствами", - сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что "и Путин и Си Цзиньпин говорили об исключительной неприемлемости нуклеаризации Корейского полуострова, говорили о денуклеаризации".

Лидеры договорились согласовывать действия по ситуации на Корейском полуострове. "Намерены придерживаться линии на согласование действий на международной арене между Россией и Китаем, в том числе и по делам Корейского полуострова", - сказал Д.Песков.

Помощник президента РФ Ю.Ушаков в преддверие поездки В.Путина рассказал о "дорожной карте", подготовленной Россией и Китаем по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По его словам, документ предусматривает рестриктивные меры, не выходящие за рамки санкционной резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР, но основной упор в нем сделан на политико-дипломатических шагах.

Степень совпадения позиций Москвы и Пекина по вопросам корейского урегулирования очень высокая, заметил помощник президента.

"Я могу сказать, что он (документ - ИФ) предусматривает не только санкционное давление на руководство КНДР, не только выполнение всех решений, которые были приняты по линии Совбеза ООН, но и предлагает для баланса конкретные шаги на политико-дипломатическом треке", - сказал Ю.Ушаков.

При этом он добавил: "Мы вообще считаем, что санкционные меры оправданы только в том случае, если на них получена санкция Совбеза ООН".

Как ожидается, лидеры на саммите БРИКС затронут самые узловые региональные проблемы: ситуацию на Ближнем Востоке, Севере Африки, Афганистане и Сахаро-Сахельском регионе.

"Особое внимание, естественно, будет уделено ситуации в Сирии, наш президент здесь активно доложит нашу позицию, призовет страны БРИКС подключаться к процессу сирийского урегулирования, восстановлению разрушенной страны, различного рода гуманитарным проектам", - сказал Ю.Ушаков.

В ходе рабочих заседаний саммита лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки планируют обсудить состояние и перспективы развития объединения, наметить дальнейшие шаги по всестороннему укреплению стратегического партнерства "пятерки".

Лидеры обменяются мнениями по ситуации в мировой экономике, вопросам национальной и экономической безопасности, а также обсудят баланс в глобальной финансовой и торговой сферах.

Ю.Ушаков добавил, что будут затрагиваться вопросы центральной роли ООН, принципы верховенства норм международного права и вопросы противодействия практикам использования в мировых делах двойных стандартов и односторонних военных интервенций и экономических санкций.

В рамках саммита состоится встреча лидеров БРИКС с руководителями ряда развивающихся стран, на которую приглашены президент Египта, президент Таджикистана, Гвинеи, премьер-министр Таиланда и президент Мексики.

По итогам саммита будет принята декларация, в которой будет дана оценка текущей мировой политической и экономической ситуации.

После заседания Делового совета будет подписан план действий стран БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству, план действий по сотрудничеству в области инноваций, стратегическая программа по таможенному сотрудничеству и меморандум о взаимопонимании международного совета БРИКС и Нового банка развития.

"На полях" саммита БРИКС запланировано проведение ряда двусторонних встреч В.Путина с главами государств и правительств участвующих в саммите стран.