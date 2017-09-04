Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $52,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок изменяются в понедельник вяло и разнонаправленно, WTI слабо дорожает в ожидании запуска некоторых техасских НПЗ, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви".
Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник опустился на $0,24 (0,45%) - до $52,51 за баррель.
Цена контракта на нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,11 (0,23%) - до $47,40 за баррель.
В прошлую пятницу фьючерсы на Brent подешевели на $0,11 (0,21%) - до $52,75 за баррель, WTI прибавила $0,06 (0,13%) и поднялась до $47,29 за баррель. За неделю цена Brent увеличилась на 0,6%, тогда как WTI упала на 1,2%.
Число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США не изменилось на прошлой неделе, осталось на уровне 759 единиц, свидетельствуют данные Baker Hughes.
Хедж-фонды за семь дней по 29 августа сократили чистую длинную позицию (разницу между ставками на рост и снижение цен) по нефти WTI на 41,8%, до 147,3 тыс. - минимума за два месяца, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.
Длинные позиции упали на 8%, до 316,2 тыс. контрактов, при этом участники рынка увеличили объем коротких позиций на 86%, до 168,9 тыс., максимума с июня.
Россия может поддержать продление сделки ОПЕК+, поскольку она помогла стабилизировать рынок, но окончательное решение принимать рано, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Скорее всего, сделка будет продлена", - сказал он в интервью Bloomberg TV.
В то же время А.Дворкович отметил, что окончательное решение принимать рано. "У нас есть ещё шесть месяцев, поэтому посмотрим", - сказал он.
Соглашение ОПЕК+ в мае было продлено до конца марта 2018 года.
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