Казахстан пока не получал предложения о продлении обязательств в рамках соглашения с ОПЕК - Минэнерго

Казахстан пока не обсуждал с представителями ОПЕК возможность продления действия соглашения о сокращении добычи нефти до середины 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" замминистра энергетики Магзум Мирзагалиев.
"(Предложений о продлении - ИФ-К) не поступало", - сказал М.Мирзагалиев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.
Вместе с тем, по его словам, пока рано это обсуждать.
"Времени ещё много. Работа продолжается", - отметил замминистра энергетики.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что крупнейшие производители нефти, Россия и Саудовская Аравия, призывают остальные страны-участницы сделки ОПЕК+ к продлению соглашения о сокращении добычи нефти ещё на три месяца - до конца июня 2018 года.
Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. В мае было принято решение продлить соглашение ещё на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.
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