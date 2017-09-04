Путин призвал быстрее переходить на кредитование в национальных валютах БРИКС

Президент России Владимир Путин призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития (НБР) БРИКС, а также по выходу на кредитование в национальных валютах. Речь об этом шла на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

"Среди ближайших задач банка - получение международного кредитного рейтинга", - заявил В.Путин.

"Это позволит ему выпустить ценные бумаги на рынки государств "пятерки", - пояснил он.

"Кроме того, нужно быстрее переходить на кредитование в национальных валютах БРИКС", - полагает президент РФ.

"Следует ускорить и согласование договоренностей о создании Фонда облигаций БРИКС и интеграции рынков капиталов государств "пятерки", - убежден он.

В.Путин сообщил коллегам по БРИКС, что по линии НБР подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов. "В скором времени три из них будут реализованы на территории России",- сказал он.

"Речь идет о совершенствовании судебной системы, строительстве автодороги под Уфой, а также модернизация водохозяйственных объектов в городах бассейна реки Волга", - пояснил президент.

Глава российского государства также назвал важным принятое в этом году решение о создании при НБР Фонда технического содействия по подготовке проектов.