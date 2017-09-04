Правительство должно удержать рост экономики Казахстана на уровне 4% - Назарбаев

Правительство Казахстана должно удержать рост экономики страны на уровне показателя первого полугодия, заявил президент Нурсултан Назарбаев.
"В I полугодии рост составил 4%. В это сложное время, я считаю, это неплохой показатель. Удержаться на этом уровне или около того - задача правительства", - сказал он на совместном заседании палат парламента в понедельник.
Глава государства пояснил, что для этого необходимо продолжить работу по реализации программ индустриального и инфраструктурного развития.
Как сообщалось, рост ВВП Казахстана за январь-июль составил 4%.
Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост ВВП по итогам 2017 года до 3,4%.
В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%.
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