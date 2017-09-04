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СНГ 04.09.2017 10:43

Правительство должно удержать рост экономики Казахстана на уровне 4% - Назарбаев

Правительство Казахстана должно удержать рост экономики страны на уровне показателя первого полугодия, заявил президент Нурсултан Назарбаев.

"В I полугодии рост составил 4%. В это сложное время, я считаю, это неплохой показатель. Удержаться на этом уровне или около того - задача правительства", - сказал он на совместном заседании палат парламента в понедельник.

Глава государства пояснил, что для этого необходимо продолжить работу по реализации программ индустриального и инфраструктурного развития.

Как сообщалось, рост ВВП Казахстана за январь-июль составил 4%.

Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост ВВП по итогам 2017 года до 3,4%.

В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЭКОНОМИКА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]