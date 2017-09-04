Президент РФ: темпы роста экономики России превышают 2%

Темпы роста экономики России превышают два процента, а инфляция находится на рекордно низком для РФ уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин коллегам по БРИКС в понедельник во время заседания саммита в расширенном составе.
"Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2 процента", - заявил он.
"Мы добились рекордного для России снижения инфляции", - сообщил В.Путин. "Сейчас это 3,5%, к концу года ожидаем 3,7-3,8%", - отметил он.
При этом глава российского государства отметил, что "углубление экономического сотрудничества со странами БРИКС Россия осуществляет сегодня в условиях преодоления кризисных явлений в нашей экономике".
В.Путин также сообщил, что в РФ увеличиваются инвестиции в основной капитал (около 4%), растет торговый оборот, причем за вычетом нефтегазового сектора (25% за первое полугодие), фиксируется рекордно низкий уровень безработицы (в районе 5%), промышленное и сельхозпроизводство демонстрируют рост.
"Наша совместная работа по интеграции усилий наших экономик в обеспечении не только экономического роста, но и благосостояния наших граждан является важным фактором нашего общего развития, и это должно настраивать нас на усиление кооперации", - обратился В.Путин к коллегам по БРИКС.
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