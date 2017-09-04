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СНГ 04.09.2017 10:13

Путин встретился с премьером Индии

Президент России Владимир Путин обсуждает на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди перспективы развития двусторонних отношений.

"Рад возможности обсудить все текущие вопросы и перспективные задачи", - сказал В.Путин, отметив, что отношения между странами имеют глубокие исторические корни, являются стратегическими.

"Я помню Ваш визит в Россию совсем недавно в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мы хорошо тогда поработали, результаты в том числе, нашей с вами работы, безусловно положительные. Мы поддерживаем постоянные отношения на уровне политических ведомств, внешнеполитических, правительств, активно развиваем военно-техническое сотрудничество", - сказал В.Путин.

Он также обратил внимание на положительную динамику роста товарооборота. "В этом году в первом полугодии наблюдается значительный рост - 21,9%. Безусловно, нужно сохранить позитивную тенденцию", - сказал В.Путин.

По его словам, представители России ждут делегацию из Индии на Восточный экономический форум.

"Хочу поблагодарить за неизменное участие Индии в Восточном экономическом форуме на высоком уровне. Будем ждать ваших представителей, вашу делегацию во главе с министром иностранных дел через несколько дней во Владивостоке", - добавил российский президент.

В свою очередь Н.Моди поблагодарил В.Путина за встречу. "Мы конечно встречаемся, у нас есть хорошие частые встречи, обмен визитами, глубоко обсуждаем разные вопросы. Вообще, наши переговоры уже дают результаты. Думаю это еще одна возможность, когда мы можем поднять наши двусторонние отношения на новый качественный уровень", - сказал Н.Моди.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНДИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]