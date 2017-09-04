Около 20 детей отравились мороженым в Киргизии

На юге Киргизии 16 школьников были госпитализированы с отравлением, причиной отравление стало мороженое.

"В Сузакском районе Джалал-Абадской области (юг Киргизии) 16 школьников попали в больницу", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.

По словам собеседника агентства, по итогам первичных лабораторных исследований специалисты санэпиднадзора выяснили, что все дети отравились мороженным.

"Все дети сейчас чувствуют себя удовлетворительно, лабораторные исследования продолжаются", - добавил он.

По данным Минздрава Киргизии, с начала года в республике зарегистрировано 69 случаев пищевого отправления.