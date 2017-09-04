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СНГ 04.09.2017 11:49

Назарбаев считает необходимым прекратить спасение неэффективных частных банков Казахстана за счет государства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев критикует практику спасения банков второго уровня за счет государства.

"Мы очень лояльно относимся к тем, кто работает плохо, неэффективно. (...) Банки все частные, работали, работали, дошли "до ручки", и теперь государство опять финансирует. Надо кончать с этим! Надо эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частнику, который сам работает, зарабатывает, еще и субсидировать?", - заявил глава государства на открытии парламентской сессии в понедельник в Астане.

Также президент поручил взять на контроль внешние заимствования квазигосударственного сектора.

"Необходим тщательный мониторинг, контроль за внешними и внутренними займами в квазигосударственном секторе, я это особо отмечаю", - сказал Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, БАНКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]