Назарбаев считает необходимым прекратить спасение неэффективных частных банков Казахстана за счет государства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев критикует практику спасения банков второго уровня за счет государства.

"Мы очень лояльно относимся к тем, кто работает плохо, неэффективно. (...) Банки все частные, работали, работали, дошли "до ручки", и теперь государство опять финансирует. Надо кончать с этим! Надо эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частнику, который сам работает, зарабатывает, еще и субсидировать?", - заявил глава государства на открытии парламентской сессии в понедельник в Астане.

Также президент поручил взять на контроль внешние заимствования квазигосударственного сектора.

"Необходим тщательный мониторинг, контроль за внешними и внутренними займами в квазигосударственном секторе, я это особо отмечаю", - сказал Н.Назарбаев.