Президент Алиев ознакомился с условиями в бакинской школе номер 74

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 74 в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку после капитального ремонта.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Школа, которая расположена на территории площадью 11 тыс. кв. м., рассчитана на 912 учеников.

А.Ахундов