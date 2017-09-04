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Внутренняя политика 04.09.2017 12:15

Президент Алиев ознакомился с условиями в бакинской школе номер 74

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 74 в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку после капитального ремонта.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Школа, которая расположена на территории площадью 11 тыс. кв. м., рассчитана на 912 учеников.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ШКОЛА, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]