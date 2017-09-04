КНДР готовит пуск баллистической ракеты, полагают в Сеуле

Северокорейские военные, возможно, готовятся провести очередной пуск баллистической ракеты, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейские власти.

В сообщении отмечается, что Сеул зафиксировал активность в КНДР, которая может свидетельствовать о подобной подготовке.

В воскресенье власти Северной Кореи сообщили об успешном испытании водородной бомбы.