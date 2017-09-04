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Дальнее зарубежье 04.09.2017 12:32

КНДР готовит пуск баллистической ракеты, полагают в Сеуле

Северокорейские военные, возможно, готовятся провести очередной пуск баллистической ракеты, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейские власти.

В сообщении отмечается, что Сеул зафиксировал активность в КНДР, которая может свидетельствовать о подобной подготовке.

В воскресенье власти Северной Кореи сообщили об успешном испытании водородной бомбы.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]