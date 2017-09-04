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СНГ 04.09.2017 13:29

На полигоне в Астраханской области начались учения объединенной системы ПВО СНГ

Активная фаза учения войск государств участников объединенной системы противовоздушной обороны СНГ "Боевое Содружество 2017" стартовала на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В рамках учения войска ПВО вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне охраняемого района", - сообщили в департаменте.

По его данным, в ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск ПВО стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.

В рамках учения, зенитные ракетные системы С-400, С-300, "Печора-2М" и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь-С" поразят "высотные, маловысотные и баллистические цели во всем диапазоне высот и скоростей", добавили в департаменте.

Всего в совместном учении вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ принимают участие более 2000 военнослужащих Воздушно-космических сил, войск ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны, Воздушных Сил вооруженных сил шести государств-участников СНГ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, РеспубликиАрмения.

В учении задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", ЗРПК "Панцирь-С" а так же самолёты МиГ-29, Су-24, Су-34, Су-27, Су-30, Су-25, МиГ-31, Ту-22, вертолёты Ми-8АМТШ и другая техника.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ПВО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]