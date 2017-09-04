На полигоне в Астраханской области начались учения объединенной системы ПВО СНГ

Активная фаза учения войск государств участников объединенной системы противовоздушной обороны СНГ "Боевое Содружество 2017" стартовала на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В рамках учения войска ПВО вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне охраняемого района", - сообщили в департаменте.

По его данным, в ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск ПВО стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.

В рамках учения, зенитные ракетные системы С-400, С-300, "Печора-2М" и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь-С" поразят "высотные, маловысотные и баллистические цели во всем диапазоне высот и скоростей", добавили в департаменте.

Всего в совместном учении вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ принимают участие более 2000 военнослужащих Воздушно-космических сил, войск ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны, Воздушных Сил вооруженных сил шести государств-участников СНГ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, РеспубликиАрмения.

В учении задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", ЗРПК "Панцирь-С" а так же самолёты МиГ-29, Су-24, Су-34, Су-27, Су-30, Су-25, МиГ-31, Ту-22, вертолёты Ми-8АМТШ и другая техника.