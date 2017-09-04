Отказ Армении участвовать в учениях НАТО в Грузии не снизит уровень сотрудничества с Альянсом, полагают в Ереване

Решение Армении не участвовать в многонациональных учениях "Agile Spirit 2017" в рамках сотрудничества Грузия-НАТО укладывается в логику внешнеполитической повестки республики, считает замминистра обороны Армении Артак Закарян.
"Неучастие Армении не означает, что уровень партнерства снижается или же возрастает. Военно-политическая дипломатия Армении полностью соответствует внешней политике республики, и в своих действиях Армения принимает уверенные решения", - сказал А.Закарян журналистам в понедельник.
По его словам, ВС Армении и система безопасности имеют важную роль в системе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"И роль ОДКБ в системе безопасности Армении также имеет важное и ключевое значение. Не секрет, что Армения на протяжении долгого времени имеет широкое сотрудничество с НАТО и в рамках развития демократических институтов, и миротворческих миссий. Так что, в участии или неучастии в одном мероприятии нет ничего странного", - сказал А.Закарян.
Ранее армянские СМИ со ссылкой на ответственного по связям с общественностью Минобороны Грузии Гиоргия Каджараву сообщили, что Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях "Agile Spirit 2017".
"Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях "Agile Spirit 2017" в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия", - цитируют армянские СМИ Г.Каджараву.
Учения организованы совместно с корпусом морской пехоты США, проходят на территории полигона Орфоло и в бронетанковом центре в грузинском регионе Самцхе-Джавахети. В ходе учений будут отрабатываться действия по обеспечению стабильности, навыки проведения наступательных и оборонительных операций.
В учениях принимают участие военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины.
В августе Армения принимала участие в Грузии в многонациональных военных учениях НАТО "Достойный партнер 2017".
Ранее в интервью армянской службе радиостанции "Свобода" посол США в Армении Ричард Милс отметил, что участие Армении в учениях НАТО в Грузии является примером балансирования своих интересов.
"Армения должна гордиться, что была единственным членом ОДКБ, принявшим участие в учениях, и внесла очень важный вклад, обеспечив медицинскую службу. Это помогло вооруженным силам Армении, этим учениям и обеспечению безопасности в Европе", - сказал посол США в Армении.
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