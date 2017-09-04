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Регион 04.09.2017 13:12

Отказ Армении участвовать в учениях НАТО в Грузии не снизит уровень сотрудничества с Альянсом, полагают в Ереване

Решение Армении не участвовать в многонациональных учениях "Agile Spirit 2017" в рамках сотрудничества Грузия-НАТО укладывается в логику внешнеполитической повестки республики, считает замминистра обороны Армении Артак Закарян.

"Неучастие Армении не означает, что уровень партнерства снижается или же возрастает. Военно-политическая дипломатия Армении полностью соответствует внешней политике республики, и в своих действиях Армения принимает уверенные решения", - сказал А.Закарян журналистам в понедельник.

По его словам, ВС Армении и система безопасности имеют важную роль в системе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"И роль ОДКБ в системе безопасности Армении также имеет важное и ключевое значение. Не секрет, что Армения на протяжении долгого времени имеет широкое сотрудничество с НАТО и в рамках развития демократических институтов, и миротворческих миссий. Так что, в участии или неучастии в одном мероприятии нет ничего странного", - сказал А.Закарян.

Ранее армянские СМИ со ссылкой на ответственного по связям с общественностью Минобороны Грузии Гиоргия Каджараву сообщили, что Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях "Agile Spirit 2017".

"Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях "Agile Spirit 2017" в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия", - цитируют армянские СМИ Г.Каджараву.

Учения организованы совместно с корпусом морской пехоты США, проходят на территории полигона Орфоло и в бронетанковом центре в грузинском регионе Самцхе-Джавахети. В ходе учений будут отрабатываться действия по обеспечению стабильности, навыки проведения наступательных и оборонительных операций.

В учениях принимают участие военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины.

В августе Армения принимала участие в Грузии в многонациональных военных учениях НАТО "Достойный партнер 2017".

Ранее в интервью армянской службе радиостанции "Свобода" посол США в Армении Ричард Милс отметил, что участие Армении в учениях НАТО в Грузии является примером балансирования своих интересов.

"Армения должна гордиться, что была единственным членом ОДКБ, принявшим участие в учениях, и внесла очень важный вклад, обеспечив медицинскую службу. Это помогло вооруженным силам Армении, этим учениям и обеспечению безопасности в Европе", - сказал посол США в Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]