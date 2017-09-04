МИД КНР назвал несправедливыми угрозы США в адрес поддерживающих бизнес-связи с КНДР стран

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран, активно поддерживающих бизнес-контакты с КНДР, несправедливы, заявил в понедельник представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Это неприемлемая ситуация, в которой, с одной стороны, мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему (КНДР - ИФ) мирным путем, но с другой наши собственные интересы подвергаются опасности и риску санкций", - приводит его слова агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Это необъективно и несправедливо", - добавил представитель китайского МИД.

Накануне президент США Д.Трамп в "Твиттере" заявил, что "США, среди прочего, рассматривают вариант остановки всех видов торговли со странами, ведущими бизнес с Северной Кореей". Это заявление было сделано после очередного испытания Пхеньяном вооружений.