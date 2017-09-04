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Дальнее зарубежье 04.09.2017 13:41

МИД КНР назвал несправедливыми угрозы США в адрес поддерживающих бизнес-связи с КНДР стран

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран, активно поддерживающих бизнес-контакты с КНДР, несправедливы, заявил в понедельник представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Это неприемлемая ситуация, в которой, с одной стороны, мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему (КНДР - ИФ) мирным путем, но с другой наши собственные интересы подвергаются опасности и риску санкций", - приводит его слова агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Это необъективно и несправедливо", - добавил представитель китайского МИД.

Накануне президент США Д.Трамп в "Твиттере" заявил, что "США, среди прочего, рассматривают вариант остановки всех видов торговли со странами, ведущими бизнес с Северной Кореей". Это заявление было сделано после очередного испытания Пхеньяном вооружений.

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Тэги: КИТАЙ, США, КНДР, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]