Глава Чечни готов выступить против курса Москвы, если Россия поддержит власти Мьянмы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступит против курса политического руководства РФ, если оно поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн.

"Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления - я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция", - сказал Р.Кадыров в видеозаписи, опубликованной на YouTube в понедельник.

"Надо посмотреть на географию, где находится это государство, вокруг какие государства, где проживают мусульмане практически. Никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Есть соглашение, взаимодействие, понимание. Как ты хочешь, так невозможно поступить. Но если бы была моя воля, была бы возможность, я ударил бы ядерным (оружием) туда даже, просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков", - сказал Р.Кадыров.

По его словам, "(события в Мьянме) - это невыносимая боль для мусульман, для всего человечества". "Мне очень много пишут не мусульмане, даже сами буддисты, которые говорят, что это беспредел, что это геноцид", - сказал Р.Кадыров.

Р.Кадыров заявил, что ему близок подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Мьянме. "Позиция Эрдогана - самая лучшая и открытая, мы его поддерживаем", - добавил Р.Кадыров.

В минувшую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган назвал "геноцидом мусульман" столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме между буддистами и мусульманами-рохинджа.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о ситуации в связи с операцией против народности Рохинджа (Рохинья) силами безопасности в Мьянме.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а мьянманские СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.