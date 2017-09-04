Меркель была убедительнее, чем Шульц, на теледебатах перед выборами в бундестаг - опрос

Действующий канцлер ФРГ и глава коалиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Ангела Меркель показалась немцам более убедительной на теледебатах, чем лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, свидетельствуют результаты опроса.
Согласно данным опроса института социологических исследований Infratest dimap для телеканала ARD, 55% респондентов назвали А.Меркель победителем состоявшихся вечером в воскресенье теледебатов, тогда как 35% отдали предпочтение М.Шульцу. Остальные участники опроса затруднились ответить.
Между тем, согласно другому опросу, проведенному для телеканала ZDF, А.Меркель одержала менее уверенную победу на дебатах. Ей отдали предпочтение лишь 32% респондентов, тогда как М.Шульцу - 29%.
Одной из центральных тем на дебатах стала миграционная политика и беженцы. Действующий канцлер ФРГ защищала свое решение не закрывать границы Германии для сотен тысяч беженцев в 2015 году, заявив, что "это было абсолютно правильно". Между тем, лидер социал-демократов обвинил ее в недостаточной координации и сотрудничестве в решении этой проблемы с другими европейскими странами.
Результаты опроса показывают, что около 44% немцев, посмотревших теледебаты, положительно оценили позицию А.Меркель по вопросу миграционной политики, М.Шульца же поддержали 39%.
В ходе теледебатов, которые продлились около 90 минут, два претендента на пост канцлера также обсудили отношения с Турцией и перспективы ее вступления в ЕС. А.Меркель заявила, что хочет обсудить с остальными лидерами стран ЕС вопрос о возможном прекращении переговоров о членстве Анкары.
"Турция не должна становиться членом ЕС. Я не вижу Турцию в составе ЕС, и я никогда не думала, что это может случиться", - сказала канцлер ФРГ.
На теледебатах А.Меркель и М.Шульц высказали свои мнения относительно урегулирования северокорейской ядерной проблемы. По мнению лидера коалиции ХДС и ХСС, "существует только мирное дипломатическое решение".
Она отметила, что планирует обсудить ситуацию на Корейском полуострове с рядом мировых лидеров, в том числе с президентом США, России и Китая.
Выборы в бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) состоятся 24 сентября. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.
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