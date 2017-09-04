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Дальнее зарубежье 04.09.2017 14:31

Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка - Кенсингтонский дворец

Герцог и герцогиня Кембриджские ожидают прибавления в семействе, сообщил в понедельник Кенсингтонский дворец.

"Их Королевское Высочество Герцог и Герцогиня Кембриджские рады объявить, что Герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка", - говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом пресс-релизе.

"Королева и члены обеих семей счастливы узнать эту новость", - отмечается в документе.

У принца Уильяма и К.Миддлитон уже есть двое детей - принцесса Шарлотта и принц Джордж двух и четырех лет соответственно.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]