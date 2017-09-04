Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка - Кенсингтонский дворец

Герцог и герцогиня Кембриджские ожидают прибавления в семействе, сообщил в понедельник Кенсингтонский дворец.

"Их Королевское Высочество Герцог и Герцогиня Кембриджские рады объявить, что Герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка", - говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом пресс-релизе.

"Королева и члены обеих семей счастливы узнать эту новость", - отмечается в документе.

У принца Уильяма и К.Миддлитон уже есть двое детей - принцесса Шарлотта и принц Джордж двух и четырех лет соответственно.