В Грузии официальные лица заявляют о возможных поджогах лесов в разных регионах

В Грузии официальные лица все чаще заявляют, что участившиеся в последние недели лесные пожары могли быть результатом диверсий.

Первым эту версию публично в конце августа высказал министр внутренних дел Гиоргий Мгебришвили, однако посоветовал дождаться результатов проходящего расследования. Он сообщил, что на месте потушенного 27 августа пожара в Боржомском ущелье работают десятки следователей, которые рассматривают и версию поджога леса.

Бывший министр энергетики, а ныне кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе заявил в понедельник журналистам, что "участившиеся этим летом лесные пожары в Грузии могли быть результатом диверсионных действий".

При этом он добавил, что не может назвать организаторов диверсий. "Это должны сделать соответствующие структуры, но столько лесных пожаров у нас никогда не было за исключением 2008 года во время военных действий", - сказал К.Каладзе.

Грузинский военный аналитик, редактор журнала "Арсенал" Ираклий Аладашвили в понедельник в интервью едженедельнику "Квирис палитра" высказал предположение, что лесные пожары в Грузии в практически недоступных для человека районах могли быть осуществлены диверсантами с помощью дронов, управляемых дистанционно.

"Эта диверсионная технология известны, и спецслужбы разных стран не раз ею пользовались", - заявил И.Аладашвили.

Между тем в понедельник силами спасателей, пожарных и военных, а также вертолетов в Грузии продолжают тушить лесные пожары регионе Кахетии и Аджарии.