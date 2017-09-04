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Дальнее зарубежье 04.09.2017 14:59

Афганская полиция сообщает о ликвидации за сутки 26 боевиков, включая нескольких командиров "Талибана"

За прошедшие сутки правительственными силами Афганистана в провинции Кундуз, на северо-востоке страны, убито более 20 боевиков радикального движения "Талибан", сообщил командующий силами полиции в северо-восточной зоне Афганистана Халилулла Зияи местным СМИ в понедельник.

Правительственные силы в провинции Кундуз за сутки освободили от боевиков семь селений в уезде Чахардара, сказал он. "В ходе операции удалось очистить от талибов селения Дормани Боло и Поин, Амир Мохаммад, Шинвари, Хорти, Вардак и Голам Али", - сообщил Х.Зияи.

"Во время операции по зачистке территорий, проведенной подразделениями полиции совместно с силами безопасности, ликвидировано 26 боевиков "Талибан" и ранено 19 боевиков", - сообщил он. Среди убитых командир группы боевиков "Красная часть" Хайатулла, а также полевые командиры Кари Харун и Шойя Хельманди, сказал Х.Зияи.

Генерал подчеркнул, что операция будет продолжаться до полной очистки селений вокруг города Кундуз от присутствия боевиков. Саперами в ходе операции, по его словам были обнаружены и обезврежены 31 мина.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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