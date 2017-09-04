За прошедшие сутки правительственными силами Афганистана в провинции Кундуз, на северо-востоке страны, убито более 20 боевиков радикального движения "Талибан", сообщил командующий силами полиции в северо-восточной зоне Афганистана Халилулла Зияи местным СМИ в понедельник.
Правительственные силы в провинции Кундуз за сутки освободили от боевиков семь селений в уезде Чахардара, сказал он. "В ходе операции удалось очистить от талибов селения Дормани Боло и Поин, Амир Мохаммад, Шинвари, Хорти, Вардак и Голам Али", - сообщил Х.Зияи.
"Во время операции по зачистке территорий, проведенной подразделениями полиции совместно с силами безопасности, ликвидировано 26 боевиков "Талибан" и ранено 19 боевиков", - сообщил он. Среди убитых командир группы боевиков "Красная часть" Хайатулла, а также полевые командиры Кари Харун и Шойя Хельманди, сказал Х.Зияи.
Генерал подчеркнул, что операция будет продолжаться до полной очистки селений вокруг города Кундуз от присутствия боевиков. Саперами в ходе операции, по его словам были обнаружены и обезврежены 31 мина.
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