Митинг в Грозном в защиту мусульман Мьянмы собрал более 1 млн человек - организаторы

На прошедшем в понедельник в Грозном митинге против "геноцида мусульман" в Мьянме присутствовали свыше 1 млн человек, сообщили организаторы акции.
"В митинге приняли участие более 1 млн человек", - сказали "Интерфаксу" в организационном комитете мероприятия.
При этом организаторы отметили, что "мероприятие прошло без каких-либо происшествий".
Митинг в центре Грозного прошел под главным, размещенном на сцене, лозунгом: "Нет геноциду мусульман в Мьянме". В акции приняло участие руководство республики.
Ранее сообщалось, что на митинге было принято обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой способствовать прекращению насилия над мусульманами-рохинджа в Мьянме.
"Сегодня мы, граждане России - мусульмане Северного Кавказа, Суфийские братства, общественные и религиозные организации и лидеры общественного мнения, обращаемся к вам, как руководителю великого государства, лидеру нации, который имеет вековые религиозно-нравственные устои, политику и человеку, уважающему Ислам, с просьбой употребить весь ваш авторитет, влияние в мире, чтобы остановить геноцид мусульман-рохинджа в Мьянме", - говорилось в заявлении.
Со своей стороны глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мьянме проводится этническая чистка - совершаются зверские убийства, в том числе, детей.
"Сегодня я и миллионы жителей десятков стран требуем от лидеров мировых держав навсегда остановить это кровопролитие. Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечности", - сказал Р.Кадыров в своем выступлении.
Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а мьянманские СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
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