Религиозные лидеры России, Азербайджана и Армении обсудят в пятницу в Москве Нагорный Карабах

8 сентября в Москве состоится трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Азербайджана и Армении, посвященная Нагорному Карабаху.

Участниками встречи станут патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде и верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Беседа состоится в патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря.

Как подчеркивают в патриаршей пресс-службе, "усилия духовенства и верующих способны оказать положительное воздействие на ситуацию в регионе".