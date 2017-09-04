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Карабахский конфликт 04.09.2017 15:57

Религиозные лидеры России, Азербайджана и Армении обсудят в пятницу в Москве Нагорный Карабах

8 сентября в Москве состоится трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Азербайджана и Армении, посвященная Нагорному Карабаху.

Участниками встречи станут патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде и верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Беседа состоится в патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря.

Как подчеркивают в патриаршей пресс-службе, "усилия духовенства и верующих способны оказать положительное воздействие на ситуацию в регионе".

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]