Президент Алиев выделил 3 млн манатов на продолжение строительства дороги Джалилабад-Ярдымлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 3 млн манатов на продолжение строительства автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Согласно распоряжению президента, средства будут выделены ОАО «Азеравтойол» из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента.
А.Ахундов
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