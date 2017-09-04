Президент Алиев выделил 3 млн манатов на продолжение строительства дороги Джалилабад-Ярдымлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 3 млн манатов на продолжение строительства автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению президента, средства будут выделены ОАО «Азеравтойол» из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента.

А.Ахундов