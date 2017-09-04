Около 87 тыс. мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш за последние 10 дней - ООН

Около 87 тыс. человек, в основном представителей мусульманского народа рохинджа, бежали из Мьянмы в Бангладеш с начала обострения конфликта с 25 августа и унесшего жизни сотен человек, говорится в докладе ООН, опубликованном в понедельник.
В свою очередь телеканал Си-эн-эн сообщил, что не менее 30 тыс. человек оказались отрезанными от источников пропитания и медикаментов в горной местности на границе с Бангладеш, где они ожидают разрешения на въезд в страну.
Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, в штате Ракхайн тлел многие годы.
Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.
По мнению ООН, эта народность является одним из самых притесняемых этнических меньшинств на планете.
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