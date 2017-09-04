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Дальнее зарубежье 04.09.2017 16:42

Около 87 тыс. мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш за последние 10 дней - ООН

Около 87 тыс. человек, в основном представителей мусульманского народа рохинджа, бежали из Мьянмы в Бангладеш с начала обострения конфликта с 25 августа и унесшего жизни сотен человек, говорится в докладе ООН, опубликованном в понедельник.

В свою очередь телеканал Си-эн-эн сообщил, что не менее 30 тыс. человек оказались отрезанными от источников пропитания и медикаментов в горной местности на границе с Бангладеш, где они ожидают разрешения на въезд в страну.

Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, в штате Ракхайн тлел многие годы.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

По мнению ООН, эта народность является одним из самых притесняемых этнических меньшинств на планете.

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Тэги: ООН, МЬЯНМА, БАНГЛАДЕШ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]