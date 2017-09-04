Госфонд Норвегии предлагает радикально изменить структуру инвестиций в облигации

Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния, обнародовал предложения о радикальной трансформации структуры инвестиций на рынке облигаций.

Предложения, представленные на рассмотрение министерства финансов Норвегии, предусматривают отказ от вложений в корпоративные бонды, а также в облигации, номинированные в любых валютах, помимо доллара США, евро и фунта стерлингов.

Ранее в этом году фонд принял решение увеличить долю акций в портфеле до 70% с 60%. Рекомендации об изменении структуры инвестиций на рынке облигаций основаны на мнении о том, что вложения в бонды должны сократить риски для инвесторов и ограничить колебания доходности портфеля, говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

Анализ, проведенный экспертами фонда, показал, что выигрыш от диверсификации по валютам и эмитентам в случае рынка облигаций переоценен.

"В долгосрочной перспективе выигрыш от широкой диверсификации вложений является существенным для акций, но умеренным для облигаций", - отмечается в заявлении.

В соответствии с предложениями фонда, в состав основного индекса, отражающего динамику его показателей на рынке облигаций, должны быть включены исключительно государственные бонды, номинированные в долларах США, евро и фунтах стерлингов. Срок обращения облигаций при этом не должен превышать 10 лет.

Это приведет к исключению из состава индекса всех корпоративных облигаций, госбумаг, номинированных в иенах и валютах emerging markets, а также долгосрочных государственных бондов, включая такие инструменты, как 100-летние облигации.

По данным на 30 июня 2017 года, норвежский пенсионный фонд управлял портфелем облигаций объемом порядка $320 млрд, из которых около $80 млрд приходилось на долю корпоративных бондов. Объем бумаг в валютах emerging markets в портфеле фонда составлял порядка $40 млрд, в иенах - $20 млрд.

Предложения фонда не предусматривают отказа от инвестиций в инструменты, не входящие в расчет основного индекса. Предполагается, что структура его портфеля со временем выровняется со структурой индекса.

Изменение подхода норвежского фонда к инвестициям на рынке облигаций, вероятно, приведет к изменениям в портфелях других участников рынка, учитывая, что фонд является одним из крупнейших мировых инвесторов, пишет газета Financial Times.