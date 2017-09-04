Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Варшаву

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник отправился с визитом в Варшаву, говорится в сообщении министерства.

«По приглашению министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник отправился с визитом в Варшаву», - говорится в сообщении.

В рамках визита З.Гасанов проведет двустороннюю встречу с А.Мацеревичем, примет участие в Международной выставке оборонной промышленности и других мероприятиях.

А.Ахундов