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Внешняя политика 04.09.2017 17:28

Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Варшаву

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник отправился с визитом в Варшаву, говорится в сообщении министерства.

«По приглашению министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник отправился с визитом в Варшаву», - говорится в сообщении.

В рамках визита З.Гасанов проведет двустороннюю встречу с А.Мацеревичем, примет участие в Международной выставке оборонной промышленности и других мероприятиях.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНИСТР, ПОЛЬША, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]