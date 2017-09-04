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Внутренняя политика 04.09.2017 17:40

Мобильная группа НАТО проводит курсы для ВВС Азербайджана

Мобильная группа НАТО проводит учебные курсы для ВВС Азербайджана, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

«Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между Минобороны Азербайджана и НАТО на 2017 год, мобильная учебная группа НАТО проводит различные учебные курсы по соответствующим темам для ВВС Азербайджана», - говорится в сообщении.

Учебный курс, в котором участвуют военнослужащие ВВС Азербайджана, продлится до 8 сентября.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВВС, НАТО, КУРСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]