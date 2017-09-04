Мобильная группа НАТО проводит курсы для ВВС Азербайджана

Мобильная группа НАТО проводит учебные курсы для ВВС Азербайджана, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
«Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между Минобороны Азербайджана и НАТО на 2017 год, мобильная учебная группа НАТО проводит различные учебные курсы по соответствующим темам для ВВС Азербайджана», - говорится в сообщении.
Учебный курс, в котором участвуют военнослужащие ВВС Азербайджана, продлится до 8 сентября.
А.Ахундов
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