Мобильная группа НАТО проводит курсы для ВВС Азербайджана

Мобильная группа НАТО проводит учебные курсы для ВВС Азербайджана, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

«Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между Минобороны Азербайджана и НАТО на 2017 год, мобильная учебная группа НАТО проводит различные учебные курсы по соответствующим темам для ВВС Азербайджана», - говорится в сообщении.

Учебный курс, в котором участвуют военнослужащие ВВС Азербайджана, продлится до 8 сентября.

А.Ахундов